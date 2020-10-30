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Новинка Lyngdorf: CS-1


30.10.2020 12:53

 

 

Компания Lyngdorf представила компактный двухполосный громкоговоритель CS-1. Новинка не является встраиваемой моделью, но предназначена для скрытой установки в горизонтальном положении – в стеновых и мебельных нишах, отсеках ТВ консолей и т.п.

 

Конструкция колонки оптимизирована соответствующим образом: порт фазоинвертора вынесен на переднюю панель, дюймовый твитер монтируется в специальный «пьедестал», выступающий над корпусом громкоговорителя, и расположен под углом. Это позволяет избежать отражений от мебельных поверхностей и направляет звук в зону прослушивания. Сам высокочастотник, а также СЧ/НЧ драйвер (6,5”) – такие же, как и в популярной модели FR-1. АЧХ системы: 42 Гц – 22 кГц; импеданс 4 Ом; чувствительность 88 дБ. Габариты корпуса (ШхВхГ): 42x20x29.5 см; вес 7,9 кг.

 

Корпус акустической системы сделан из МДФ и покрыт матовым чёрным лаком. В комплект резиновые наклейки, предотвращающие образование царапин на мебельных поверхностях. Декоративная решётка-гриль не предусмотрена, поскольку предполагается, что колонка будет находиться не на виду.

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