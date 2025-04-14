Новинка модельного ряда TCL: QLED-ТВ P7K

14.04.2025 10:07

TCL новой серии P7K – устройства на базе технологии QLED с объёмным звуком, высокой яркостью и широкими возможностями передачи цветов – до 93% по стандарту DCI-P3. В линейку входят телевизоры с дисплеями с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Они уже появились в продаже в российских магазинах.



Изображение на дисплее получается насыщенным, точным и естественным – телевизоры TCL P7K воспроизводят более миллиарда оттенков цветов. Фирменная технология бионической оптимизации цвета корректно передаёт тон кожи. Ещё одна технология, HVA, также разработанная инженерами TCL, обеспечивает высокую контрастность и устраняет ореолы и блики от внешнего освещения, обеспечивая чёткое хорошо детализированное изображение и широкий угол обзора. Ключевые параметры изображения – чёткость, цвет, контраст и яркость – оптимизируются автоматически; это происходит благодаря использованию процессором AiPQ алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Операционная система Google TV даёт доступ к популярным приложениям и персонализированные рекомендации по контенту для просмотра. Для потребителей, использующих телевизор для компьютерных игр, предусмотрен режим Game Master; он увеличивает плавность движения и минимизирует задержки.



Телевизоры TCL P7K поддерживают форматы HDR10+ и Dolby Vision и технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X и обеспечивают насыщенное направленное звучание с иммерсивным эффектом погружения в происходящее на экране. Корпуса телевизоров новых моделей сделаны из металла; монолитная конструкция обеспечивает высокую прочность, а благодаря минималистичному оформлению ничто не отвлекает от просмотра.



