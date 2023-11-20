Новинка Pro-Ject: СD-проигрыватель СD Box E

20.11.2023 15:31

В серии аудиокомпонентов Elemental, выпускаемых компанией Pro-Ject, появилась первая модель проигрывателей компакт-дисков – Pro-Ject CD Box Е.



Новинка обеспечивает чистое, точное, натуральное звучание благодаря отсутствию вибраций и электрических помех. На передней панели компактного металлического корпуса CD Box Е расположены кнопки управления основными функциями проигрывателя, а также дисплей (диагональ 1,54 дюйма). Привод проигрывателя оптимизирован для воспроизведения дисков CD-Audio (стандарт CD-DA Red Book). Информация считывается без ошибок, щелевая загрузка диска – быстрая и практически бесшумная. Встроенный ЦАП MS8413 (24 бит / 192 кГц) обрабатывает данные с высокой точностью, исключающей искажение звука.



CD-проигрыватель Pro-Ject CD Box E оснащается фиксированным аналоговым выходом на разъёмах RCA, также имеется коаксиальный S/PDIF выход для внешнего ЦАП. Цвет корпуса: чёрный или серебристый. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.



