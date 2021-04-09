Новинка: Quadral Signum

09.04.2021 12:18

Немецкий производитель акустических систем Quadral представил новую серию громкоговорителей Signum. В линейке четыре модели: полочные колонки Signum 20, две напольные модели Signum 90 и Signum 70, а также центральный канал Signum 10 Base.

Высота самой крупной колонки, Signum 90 – 1,05 м. Громкоговоритель комплектуется парой 18-сантиметровых вуферов, среднечастотником того же диаметра и твитером новой конструкции RiCom-Sigma. «Младшие» напольники Signum 70 чуть пониже (90 см); диаметр НЧ и СЧ драйверов – 16 см.

Такие же динамики используются и в двух других моделях, но в Signum 20 только один 16-см НЧ/СЧ драйвер (высота колонки – 30 см), а система центрального канала представляет собой полностью закрытую конструкцию, в отличие от рёх других колонок серии, оснащённых фазоинвертором. Цвет корпуса колонок – белый или чёрный.