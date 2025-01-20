Новинка российского рынка: Triangle Capella

20.01.2025 13:37

В России появились в продаже беспроводные акустические системы Triangle Capella. Это новинка в ассортименте французского производителя с классической Hi-Fi конструкцией, поддержкой новейших стриминговых технологий и довольно необычной отделкой.



Triangle Capella – двухполосная акустическая система, которая оснащается 165-милимметровым басовиком с диффузором из целлюлозы и рупорным твитером с куполом из магниевого сплава. Оба динамика подключены к усилителю (каждый к своему) мощностью 50 Вт. В комплект поставки входит также беспроводной блок Stereo Hub; на нём имеются входные разъёмы для подключения внешних источников. Есть аналоговый RCA/мини-джек 3,5 мм, четыре оптических входа, коаксиальный вход, а также HDMI ARC и USB. Колонки получают аудиосигнал 24 бит / 96 кГц по беспроводной технологии WiSA. Управление осуществляется с помощью радиочастотного пульта (входит в комплект поставки) или мобильного приложения (есть версии и для iOS, и для Android).



Колонки Triangle Capella поддерживают подключение к совместимым устройствам по Bluetooth и Wi-Fi (Airplay, Chromecast, DLNA). Есть встроенный эквалайзер, настраиваемые фильтры, предусмотрена регулировка уровня громкости для каждой колонки, а также автоматическая калибровка звука (если сигнал подаётся с Android-устройства, нужен микрофон Zen, который приобретается отдельно).



