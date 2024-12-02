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Новинка серии Velodyne MiniVee


02.12.2024 12:13

 

 

Новый сабвуфер Velodyne MiniVee-X – компактное и мощное устройство с низким уровнем искажений.

 

Новинка создана на базе популярных моделей MiniVee 8 и MiniVee 10, управляется по Bluetooth; мощность устройства составляет 800 Вт. Закрытый корпус обеспечивает высокую точность воспроизведения, а дополнительные перегородки уменьшают нежелательные резонансы. Сабвуфер комплектуется двумя восьмидюймовыми басовиками (активным и пассивным) обновлённой конструкции. Отделка корпуса: чёрный лак; по запросу возможны другие варианты.

 

С помощью мобильного приложения Velodyne Acoustics Auto EQ (для Apple и Android-устройств) можно настраивать звучание сабвуфера в соответствии с акустическими особенностями помещения. При этом сабвуфер может использоваться как часть кинотеатрального комплекта оборудования или стереосистемы. Через высокоуровневый стереовход сабвуфер напрямую подключается к выходу любого усилителя. Выходы Stereo / LFE RCA и XLR обеспечивают последовательное подключение MiniVee-X к другому сабвуферу; мини-джек 3,5 мм и триггерный выход 12 – к кинотеатральному процессору. Выход 5 В / 1 А USB используется для беспроводной передачи команд при работе с фирменной системой Wi Connect System II.

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