Новинка в ассортименте FIX: настенное крепление LP72-44T

11.03.2024 15:56

Настенное крепление LP72-44T – новинка бренда FIX. Это наклонный кронштейн, предназначенный для монтажа дисплеев массой до 75 кг.



FIX LP72-44T рассчитан на дисплеи с диагональю от 32 до 70 дюймов. Крепление представляет собой свободно-наклонную конструкцию с возможностью регулировки положения дисплея. Дисплей можно быстро установить и надёжно зафиксировать, а при необходимости так же быстро снять, благодаря пружинным замкам с разжимными ремнями. Диапазон наклона LP72-44T составляет от 0 до -8 градусов.



Благодаря открытой конструкции крепления LP72-44T установленный с его помощью дисплей хорошо вентилируется, а доступ к проводам в местах подключения простой и удобный.



