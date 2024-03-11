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Новинка в ассортименте FIX: настенное крепление LP72-44T


11.03.2024 15:56

 

 

Настенное крепление LP72-44T – новинка бренда FIX. Это наклонный кронштейн, предназначенный для монтажа дисплеев массой до 75 кг.

 

FIX LP72-44T рассчитан на дисплеи с диагональю от 32 до 70 дюймов. Крепление представляет собой свободно-наклонную конструкцию с возможностью регулировки положения дисплея. Дисплей можно быстро установить и надёжно зафиксировать, а при необходимости так же быстро снять, благодаря пружинным замкам с разжимными ремнями. Диапазон наклона LP72-44T составляет от 0 до -8 градусов.

 

Благодаря открытой конструкции крепления LP72-44T установленный с его помощью дисплей хорошо вентилируется, а доступ к проводам в местах подключения простой и удобный.

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