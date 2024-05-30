Новинка в ассортименте FIX: ультратонкое крепление для ТВ

30.05.2024 17:43

Новые выдвижные ультратонкие крепления FIX LPA79-464 имеют складную конструкцию. Благодаря небольшой толщине кронштейна ТВ дисплей располагается максимально близко к стене: расстояние между задней панелью телевизора и стеной составляет менее 2 см.



Положение кронштейна и самого дисплея легко и просто регулируется; экран телевизора можно поворачивать на 30 градусов в одну и другую сторону, а также менять угол наклона (на три градуса вверх и до 15 градусов вниз). Крепление рассчитано на дисплеи с диагональю 43-90 дюймов и весом до 50 кг.



В комплект поставки входит пузырьковый уровень, с помощью которого можно выровнять положение ТВ-панели после установки. Использовать кронштейн можно как в офисах (переговорных и пр.), так и в жилых помещениях.



