Новинки Arcam на Integrated Systems Europe 2020

07.02.2020 12:50

А вот и более подробная информация о новинках Arcam, которые именитый британский производитель покажет на выставке в Амстердаме. Напомним, ISE 2020 начнётся уже на следующей неделе, 11 февраля, а в следующем году «переедет» в Барселону.



На стенде Arcam будут представлены три новые модели AV-ресиверы. 16-канальных устройства обновлённой серии – AVR10, AVR20, AVR30 – объединяет единый дизайн, общие конструктивные решения, развитые сетевые функции, в том числе поддержка Airplay 2 и Google Chromecast, и многое другое. Например, семь входов HDMI в стандарте 2.0b с поддержкой 4K (UHD) и HDCP2.2., декодирование современных многоканальных форматов Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced; конвертер ESS9026PRO, осуществляющий цифро-аналоговое преобразование, а также система Dirac Live для акустической коррекции помещения. «Десятка» оснащается парой HDMI-выходов, семиканальным усилителем мощности (7 х 85 Вт или 2 х 120 Вт) в классе АВ и работает в формате 7.1.4. В модели AVR20 HDMI-выходов уже три, усилитель помощнее (7 х 110 Вт или 2 х 190 Вт), а процессор 16-канальный (9.1.6). Наконец, топовая «тридцатка» может похвастаться усилителем класса G (7 х 180 или 2 х 220 Вт), причём ватты – самые настоящие.



Ещё несколько новинок – это процессор Arcam AV40, без оконечных усилителей, но с полноценной 16-канальной коммутацией, как небалансной, так и балансной, и три усилителя мощности: многоканальные PA410 и PA720 и двухканальный PA240. PA410 (четыре канала) работает в традиционном классе АВ и обеспечивает выходную мощность в 4 х 70 Вт либо 2 х 90 Вт. Его «старший брат», семиканальный PA720, функционирует в классе G и выдаёт 7 х 140 Вт, 5 х 175 Вт или 2 х 225 Вт, при этом первые 20 ватт – в чистом классе А. Стереомощник PA240, как флагманское устройство, обеспечивает 380 Вт на канал или 790 Вт в режиме моноблока (первые 50 Вт — в классе А); его потребляемая мощность, как и у семиканальной модели, составляет 1500 Вт.