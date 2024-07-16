Новинки Audio Analogue

16.07.2024 12:39

Компания TechnoLogica, дистрибьютор продукции итальянского производителя Audio Analogue, представила две новинки, официальная премьера которых состоялась на выставке High-End Show в Мюнхене. Это стереоусилитель AA110DM и интегральный усилитель Maestro 2.0.



AA110DM – усилитель, работающий в классе AB мощностью 100 Вт. Предусмотрена возможность использования устройства в мостовой монофонической конфигурации. Схема – балансная с нулевой обратной связью. Эксперты отмечают отличную музыкальность усилителя и его универсальность: новинку можно использовать в многоканальных системах домашнего кинотеатра в качестве усилителя фронтальной акустической пары; в комплекте c предусилителем; в связке с ЦАПом или стримером Audio Analogue или других производителей. AA110DM решает проблему «капризных» громкоговорителей, поскольку отлично справляется даже с самыми требовательными акустическими системами.



Мощность интегрального усилителя Maestro 2.0 (класс AB) составляет 200 Вт / 8 Ом; при снижении импеданса мощность удваивается. Новая секция предусилителя оснащена платой управления громкостью последнего поколения RR с полностью аналоговым регулированием сигнала, управляемым реле и резисторами. Корпус устройства, прочный и компактный, сделан из алюминия, как и радиаторы. Весит усилитель Maestro 2.0 больше 50 кг.