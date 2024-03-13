Новинки Audio by Van Alstine

13.03.2024 13:22

Компания Audio by Van Alstine (AVA) анонсировала новинки, усилитель мощности NP1 и усилитель-контроллер CA1, сопроводив описание новых устройств эпитетом «зубодробительное звучание». Начало поставок запланировано на апрель, предварительные заказы принимаются уже сейчас.



NP1 (класс AB) – первый усилитель мощности Audio by Van Alstine, разработанный на базе фирменной архитектуры Advanced Nested Architecture (ANA). В отличие от других аппаратных платформ, в ANA используется два независимых механизма контроля «поведения» усилительной схемы, обеспечивающих точность управления и эффективность работы устройства. Производитель обещает «отсутствие компромиссов в прозрачности, динамике и нейтральности звучания».



В CA1 (на фото) используется та же аппаратная платформа. Для создания полноценной аудиосистемы пользователю, помимо усилителя-контроллера CA1, понадобится только проигрыватель виниловых дисков или любой другой источник, ЦАП и комплект акустики (или наушники). Фонокорректор и усилитель для наушников уже встроены в контроллер. Есть возможность дистанционного управления включением/выключением устройства, изменения уровня громкости и активации режима Mute.