Новинки Bryston

29.03.2023 10:57

На прошедшей в Канаде выставке Montréal Audiofest 2023 компания Bryston представила свои новые разработки: предварительный усилитель BP-19 и серию акустических систем T10.



Bryston BP-19 – предварительный усилитель, разработанный на базе фирменной модели BR-20. В пресс-релизе сообщается, что устройство рассчитано на «увлечённых знающих потребителей», а его звучание характеризуется исключительной реалистичностью, улучшенной детализацией и более точной передачей многомерных звуковых образов. Полностью балансная схема и усовершенствованная конструкция обеспечивают эффективное подавление синфазного сигнала и сводят к минимуму уровень шума. Гарантия производителя: 20 лет.



Новая серия акустических систем T10 состоит из шести моделей: трёх напольных (T10, Middle T10, Slim T10) и трёх полочных (Tiny T10, Compact T10, Mini T10). Громкоговорители T10 заменят выпускавшиеся до сих пор модели T – линейка не обновлялась в течение 10 лет, так что новая серия – юбилейная. Все колонки будут выпускаться в двух версиях: пассивной и активной.



