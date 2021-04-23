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Новинки Dual: CS 418 и CS 518


23.04.2021 13:12

 

 

Две новые модели виниловых проигрывателей выпустила немецкая компания Dual. Устройства CS 418 и CS 518 – первые в новой серии, которая со временем будет расширена.

 

Корпуса проигрывателей сделаны из МДФ. Обе новинки оснащаются двигателями постоянного тока с ременным приводом, имеют встроенный переключаемый MM фонокорректор/предусилитель и продаются в комплекте с картриджем Ortofon 2M Red. Предусмотрены регулировка прижимной силы и антискейтинг.

 

CS 418 – модель начального уровня; в Европе она будет продаваться по цене 500 Евро. CS 518 почти на 40% дороже и комплектуется тонармом с карданной подвеской.

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