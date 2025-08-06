Новинки Edifier – уже в продаже

ВХОД НА САЙТ

06.08.2025 15:44

 

 

Edifier K750W и Edifier WH700NB Pro – две новые мониторные гарнитуры с многоточечным соединением для плавного переключения между двумя устройствами (например, смартфоном и ноутбуком) и функцией быстрой зарядки (всего 10-15 минут подключения к электросети хватит для работы в течение нескольких часов).

 

Наушники Edifier K750W оснащаются 40-миллиметровыми динамиками с АЧХ 20 Гц – 20 кГц. Чувствительность 92±3 дБ, импеданс 32 Ом, громкость воспроизведения не превышает 85 дБ. Закрытые амбушюры – из пены с эффектом памяти. Регулируемый микрофон с поролоновым ветрозащитным экраном крепится на съёмной штанге, при необходимости его можно отсоединить. Аккумулятор рассчитан на 55 часов прослушивания музыки или 33 часов разговоров; время полной зарядки – 2,5 ч. Новинка поддерживает кодек SBC. Через приложение Edifier ConneX доступны дополнительные режимы и настройки эквалайзера.

 

У наушников Edifier WH700NB Pro складной компактный корпус и динамики 40 мм с композитной мембраной и титановым покрытием. АЧХ 20 Гц – 40 кГц, чувствительность 91±3 дБ, импеданс 32 Ом. Есть поддержка кодека SBC и технология шумоподавления с искусственным интеллектом: посторонние звуки отфильтровываются, звук адаптируется к разным ситуациям и уровню шума. Запас работы: до 56 часов с выключенным шумоподавлением, до 35 – с включённым. Всего за 15 минут наушники заряжаются достаточно, чтобы проработать 10 часов. Предусмотрен игровой режим, снижающий задержку до 0,06 секунд для синхронизации звука и изображения.

2007