Новинки FiiO

19.01.2022 12:20

В ассортименте FiiO появились две интересные новинки: внутриканальные наушники FH5S pro с сертификацией Hi-Res Audio и TWS-усилитель UTWS5.



FH5S pro – наушники гибридного типа с двумя балансными и двумя арматурными драйверами. Низкочастотник – 12-миллиметровый Tesla третьего поколения; за высокие частоты «отвечает» драйвер Knowles TWFK-30017, а за сочный и чистый вокал – динамические драйверы с бериллиевой диафрагмой. Имеются три переключателя настройки частот. Полуоткрытая задняя панель обеспечивает сбалансированное давление воздуха, расширяя звуковую сцену и делая звук естественным. Корпус наушников – из прочного алюминиево-магниевого сплава, с отделкой «чешуя дракона». В комплект поставки входит 152-жильный кабель из посеребрённой монокристаллической меди со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм с поворотным фиксатором, 18 пар амбушюр разных размеров и стильный футляр для переноски и хранения наушников.



TWS-ресивер/усилитель UTWS5 имеет более низкий уровень шума по сравнению с предыдущими моделями, а выходная мощность увеличена на 40% выходную мощность. Отметим наличие чипа Qualcomm QCC5141, поддержку aptX Voice и технологию TWS Mirroring, которая уменьшает задержку звука и обеспечивает стабильное соединение. Корпус ресивера защищён от влаги (IPX4). Сенсорная панель управления обладает высокой отзывчивостью и имеет защиту от ложных срабатываний. Управлять устройством можно и с помощью приложения FiiO Control или FiiO Music. Встроенный в стильный зарядный кейс аккумулятор на 800 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы усилителя.