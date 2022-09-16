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Gong-AV на выставке Fresh Show


16.09.2022 11:46

 

 

Компания Gong-AV приглашает посетить её стенд (комната №3142 в отеле «Экспресс Садовая) на выставке аудиоаппаратуры высшей категории качества Fresh Hi-Fi & Vinyl Show. Напомним: выставка пройдёт в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, 17 и 18 сентября.

 

Gong-AV приглашает посетителей выставки послушать, как звучит демонстрационный комплект, состоящий из аудиокомпонентов следующих брендов: PBN Audio Montana (акустические системы), darTZeel Audio (производитель выпускает усилители, предварительные усилители, сетевые стримеры) и MSB Technology (цифро-аналоговые преобразователи, усилители). Оборудование будет демонстрироваться в антивибрационной стойке Hifistay.

 

Также на стенде Gong-AV можно будет увидеть компоненты и аксессуары производства EMT Studiotechnik (MC-головки, тонармы, фонокорректоры), XQuisite (MC-картриджи), Acoustical Systems (тонармы и звукосниматели), а также кабели Shinpy и ультразвуковые моечные агрегаты для виниловых пластинок, выпускаемые компанией Audiodesk Systeme Glass.

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