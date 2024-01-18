ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новинки Hisense на выставке CES 2024


18.01.2024 16:15

 

 

Компания Hisense на выставке потребительской электроники CES 2024 анонсировала основные направления развития и новые продукты. В числе последних – новинки линеек Smart TV и Laser TV.

 

В серии телевизоров Smart TV появились модели 75UX, 98UX и 110UX. 75UX – самый тонкий Mini-LED телевизор Hisense: толщина его панели составляет менее 14 миллиметров. 5000 зон локального затемнения обеспечивают точное управление подсветкой, высокую контрастность и превосходное качество изображения. У модели 110UX таких зон более 40000, а пиковая яркость устройства – 5000 нит. Ещё одна новая разработка Hisense – дисплей Canvas TV. Благодаря кронштейну с нулевым зазором дисплей можно вешать вплотную к стене, как картину; сходство с последней усиливают дизайнерские рамки, представленные в широком ассортименте.

 

Новинки в категории Laser TV – это, в частности, 8K Sonic Screen, первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K (на поверхности гигантского экрана площадью 3,4 кв.м. расположено более ста тысяч точек воспроизведения звука), и Ultra Slim 4K Laser TV, самый маленький лазерный 4K телевизор с ультратонким, толщиной всего 1,57 см, экраном. Ещё одно уникальное устройство – Ultra Black Screen, первый в мире лазерный телевизор со сверхчёрным экраном. Антибликовое покрытие уменьшает солнечные блики и засветы на 50%, обеспечивая беспрецедентные яркость и контрастность и визуальную глубину изображения. Наконец, Hisense Dynamic Light Steering Laser TV – устройство с технологией Barco Bright, которая управляет динамической подсветкой и позволяет получить высочайшее качество «картинки» даже в ярко освещённом помещении.

Связанные новости:
 TCL: самый большой Mini LED ТВ и новые саундбары - 16.01.2024 01:27
 Управляются жестами: две новые модели TWS ТВ - 20.12.2023 11:50
 Телевизионный рынок РФ: Hisense в топе - 30.10.2023 13:05
 Тройной лазер и встроенный звук: Hisense C1 - 23.10.2023 16:22
 Hisense в России: расширение линейку Mini LED ТВ - 12.10.2023 16:27
 Телевизоры станут ещё умнее – с новым чипом LG Alpha 10 - 04.10.2023 13:43
 Инновации Hisense на выставке IFA 2023 - 18.09.2023 12:59
 ULED-телевизоры Hisense получили сертификацию SoundSend - 07.06.2023 15:49
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007