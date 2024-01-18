Новинки Hisense на выставке CES 2024

18.01.2024 16:15

Компания Hisense на выставке потребительской электроники CES 2024 анонсировала основные направления развития и новые продукты. В числе последних – новинки линеек Smart TV и Laser TV.



В серии телевизоров Smart TV появились модели 75UX, 98UX и 110UX. 75UX – самый тонкий Mini-LED телевизор Hisense: толщина его панели составляет менее 14 миллиметров. 5000 зон локального затемнения обеспечивают точное управление подсветкой, высокую контрастность и превосходное качество изображения. У модели 110UX таких зон более 40000, а пиковая яркость устройства – 5000 нит. Ещё одна новая разработка Hisense – дисплей Canvas TV. Благодаря кронштейну с нулевым зазором дисплей можно вешать вплотную к стене, как картину; сходство с последней усиливают дизайнерские рамки, представленные в широком ассортименте.



Новинки в категории Laser TV – это, в частности, 8K Sonic Screen, первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K (на поверхности гигантского экрана площадью 3,4 кв.м. расположено более ста тысяч точек воспроизведения звука), и Ultra Slim 4K Laser TV, самый маленький лазерный 4K телевизор с ультратонким, толщиной всего 1,57 см, экраном. Ещё одно уникальное устройство – Ultra Black Screen, первый в мире лазерный телевизор со сверхчёрным экраном. Антибликовое покрытие уменьшает солнечные блики и засветы на 50%, обеспечивая беспрецедентные яркость и контрастность и визуальную глубину изображения. Наконец, Hisense Dynamic Light Steering Laser TV – устройство с технологией Barco Bright, которая управляет динамической подсветкой и позволяет получить высочайшее качество «картинки» даже в ярко освещённом помещении.



