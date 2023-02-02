Новинки Lyngdorf Audio

02.02.2023 12:01

В модельном ряду Lyngdorf Audio появились две новинки. Это «дизайнерская» High End колонка Cue-100 и встраиваемая акустическая система D-60, которая пополнила инсталляционную серию Discreet.

В модели Lyngdorf Cue-100 реализована технология Purifi. Корпус колонки имеет необычную форму: три стенки слегка закруглены и имеют небольшое сужение в верхней части. Такая конструкция уменьшает резонансы и внутренние стоячие волны и придаёт колонке изящный вид. Материал: МДФ толщиной 35 мм; основание, увеличивающее жёсткость конструкции – тоже из МДФ или из массива дуба. Варианты отделки: корпус – четыре цветовые комбинации (полностью белый, полностью чёрный, белый+дуб, чёрный+дуб); тканевые грили – пяти цветов. Производитель рекомендует использовать Cue-100 в комплекте с фирменным усилителем TDAI или многоканальным процессором MP; в этом случае благодаря технологии RoomPerfect звучание Cue-100 адаптируется к акустическим особенностям помещения.

Встраиваемый в стену громкоговоритель D-60 – пятая модель в серии Discreet. Линейка была запущена в производство в 2021 году, в неё также входят акустические системы D-500, D-500 Center, D-5 и D-5 IC. Они предназначены для использования в составе комплектов домашнего кинотеатра, устанавливаемых как в персональных кинозалах, так и в многофункциональных жилых помещениях, например, в гостиной. D-60 можно использовать в качестве фронтальных каналов (в комплекте с дополнительными низкочастотными динамиками) или как surround-каналы. У этих колонок самая высокая из всех моделей серии мощность – 200 Вт; чувствительность 92 дБ, достижимый уровень звукового давления 112 дБ. Lyngdorf D-60 оснащается твитером с мягким куполом и более мощным по сравнению с тем, что используется в модели D-500, магнитом, а также парой 18-сантиметровых СЧ-драйверов с вентилируемыми литыми корзинами и алюминиевыми диффузорами. АЧХ системы: 22 кГц – 80 Гц (-3 дБ).



