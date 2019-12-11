Новинки модельного ряда Dynavox

11.12.2019 13:10

Компания Dynavox представила две новинки: сетевой фильтр Dynavox X7000, пришедший на смену модели X6000, и компактный стереоусилитель Dynavox VT-80.

Dynavox X7000 предназначен для защиты от нежелательных помех. От модели предыдущего поколения он отличается наличием дисплея для отображения сетевого напряжения или потребляемой мощности (до 2300 Вт) и может запоминать последнюю настройку дисплея, «возвращаясь» к ней после перезапуска. Устройство имеет шесть сетевых розеток для потребителей (четыре с фильтрацией, два – без), индикатор фазы, который загорается при неправильной фазе в линии питания, и встроенный автоматический выключатель на 10 Aмпер. Лицевая панель сетевого фильтра толщиной 8 мм сделана из полированного алюминия; цвета – чёрный или серебристый.

К компактному стереоусилителю Dynavox VT-80 можно подключать аналоговые или цифровые источники сигнала (предусмотрены два входа стерео RCA, SD, подключение по USB и Bluetooth), а также две пары колонок. Кроме того, имеется регулируемый предварительно усиленный выход (Pre-Out) для подключения другого усилителя мощности или активного сабвуфера. Выходная мощность устройства: 2 x 80 Вт (4 Ом); поддерживаемые форматы: WAV/MP3/WMA. Для корректировки звучания используются встроенный темброблок и предустановленные режимы эквалайзера; их можно переключать с пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки. Цвет корпуса усилителя – чёрный.