ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Новинки модельного ряда Dynavox


11.12.2019 13:10

 

 

Компания Dynavox представила две новинки: сетевой фильтр Dynavox X7000, пришедший на смену модели X6000, и компактный стереоусилитель Dynavox VT-80.

 

Dynavox X7000 предназначен для защиты от нежелательных помех. От модели предыдущего поколения он отличается наличием дисплея для отображения сетевого напряжения или потребляемой мощности (до 2300 Вт) и может запоминать последнюю настройку дисплея, «возвращаясь» к ней после перезапуска. Устройство имеет шесть сетевых розеток для потребителей (четыре с фильтрацией, два – без), индикатор фазы, который загорается при неправильной фазе в линии питания, и встроенный автоматический выключатель на 10 Aмпер. Лицевая панель сетевого фильтра толщиной 8 мм сделана из полированного алюминия; цвета – чёрный или серебристый.

 

К компактному стереоусилителю Dynavox VT-80 можно подключать аналоговые или цифровые источники сигнала (предусмотрены два входа стерео RCA, SD, подключение по USB и Bluetooth), а также две пары колонок. Кроме того, имеется регулируемый предварительно усиленный выход (Pre-Out) для подключения другого усилителя мощности или активного сабвуфера. Выходная мощность устройства: 2 x 80 Вт (4 Ом); поддерживаемые форматы: WAV/MP3/WMA. Для корректировки звучания используются встроенный темброблок и предустановленные режимы эквалайзера; их можно переключать с пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки. Цвет корпуса усилителя – чёрный.

Связанные новости:
 Сетевой фильтр TAGA Harmony PF-200 - 25.03.2019 12:45
 Сетевой фильтр CleanLine 3 - 21.02.2019 17:40
 Сетевой фильтр SVEN SF-05PL  - 10.11.2017 12:18
 Сетевой фильтр-распределитель Isol-8 Connect System - 09.12.2013 18:00
 Распределитель питания Shunyata Research Hydra Cyclops – только качественная электроэнергия - 04.09.2012 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007