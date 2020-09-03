Новинки модельного ряда Philips 2020

03.09.2020 09:47

Philips представил несколько новинок. В их числе три новые модели в премиальной серии наушников с активным шумоподавлением – накладные H9505 и полностью беспроводные «вкладыши» T8505 и T5505 – а также модель Fidelio L3.

Главная особенность Fidelio L3 – в использовании динамиков, которые обычно устанавливаются в модели High End уровня: трёхслойная конструкция предусматривает наличие демпфирующего слоя между двумя слоями специального полимера PEEK. Гибридная система активного шумоподавления с четырьмя микрофонами обеспечивает максимальный уровень защиты от шума. Даже когда функция активирована, наушники способны проработать без подзарядки 30 часов (до 35 часов, если система ANC отключена). Поддерживается Bluetooth 5.0 с кодеком Qualcom aptX HD, голосовое управление (Google Assistant); для отделки наушников использована мягкая кожа.

Беспроводные складные наушники модели H9505 оснащаются 40 мм драйверами и обеспечивают Hi-Res звучание благодаря входящему в комплект съёмному аудио кабелю. Управление осуществляется с помощью сенсорных элементов или голосом (Google Assistant, Siri). Длительность работы в автономном режиме – до 20 часов, даже с активированной функцией шумоподавления; можно подзарядить устройство за 15 минут и слушать музыку ещё час.

В полностью беспроводных наушниках T8505 и T5505 используются 13-мм и 8-мм неодимовые драйверы соответственно. Заряд аккумулятора рассчитан на шесть часов работы (пять в «младшей» модели), в режиме активного шумоподавления – на пять (4,5). Футляр-зарядка обеспечивает ещё 18 (15) часов работы. Поддерживаются Bluetooth 5.0 и технология Google Fast Pair, благодаря которой наушники могут автоматически находить Android-устройства и подключаться к ним. Если один из наушников не используется, предусмотрена возможность переключения в моно режим. Обе модели имеют защиты от водяных брызг. Появление новинок в продаже ожидается в октябре-ноябре 2020 года.