Новинки Onkyo: традиции + современные технологии

11.08.2026 16:19

На выставке Audio Advice Live 2026 бренд Onkyo представил новинки из серий Muse и Creator, выпуск которых приурочен к 80-летию торговой марки. Они расширяют модельный ряд фирменных AV-ресиверов, дополняя возможности последних новыми функциями и технологиями.



«Сердце» юбилейной линейки Muse – сетевой усилитель Muse Y-50 Anniversary Edition. Его внешний вид – оммаж продукции Onkyo, выпускавшейся в эпоху расцвета линейки Integra. За основу взят дизайн усилителя мощности M-588; корпус новинки декорирован боковыми панелями из древесины ореха и алюминиевой лицевой панелью цвета «золотая шампань». На цветной дисплее (диагональ 5,46 дюйма) отображается информация о воспроизводимой аудиозаписи. Мощность усилителя (Axign Class D): 250 Вт / 4 Ом. Коммуникационный набор: аналоговые RCA, коаксиальные цифровые входы, HDMI и HDMI ARC, Ethernet, Wi-Fi, MM/MC phono. Возможности стриминга: поддержка Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast, Qplay.



Новинки серии Creator – это активные мониторы GX-30ARC и GX-10DB. Поклонники бренда увидят в них характерные черты популярной в 1980-х годах модели D-200 Liverpool: текстурированные передние панели, фурнитуру с отделкой под чернёное серебро, корпуса из орехового шпона. Колонки обеих моделей оснащаются встроенными усилителями класса D, раздельными для высокочастотной и басовой секций, и DSP модулями. Поддерживается подключение по Bluetooth 5.3, через USB-C, оптический, RCA/фоно и AUX входы; есть выходы для сабвуфера. У более крупной акустической системы GX-30ARC также имеется возможность подключения HDMI ARC. Колонки комплектуются наклонными подставками из АБС-пластика для оптимизации направленности и уменьшения корпусных резонансов.