АНОНСЫ

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новинки Optoma на выставке ISE 2026


20.01.2026 12:25

 

 

Optoma продолжает анонсировать свои новинки, которые компания покажет в Барселоне на выставке ISE 2026. В числе новых разработок – интерактивные панели Creative Touch 1-Series, с экранами с диагональю 65, 75 и 86 дюймов, простые в использовании и с оптимальным соотношением цены и функциональности.

 

Новинки предназначены для применения в корпоративной среде, в образовательных учреждениях и пр. Они имеют разрешение 4K UHD (3840 x 2160), очень точно и быстро реагируют на прикосновения (до 40 точек касания с высокой отзывчивостью), а интерфейс интуитивно понятен. Встроенные инструменты для совместной работы позволяют легко подключать несколько пользователей и устройств за считанные секунды. Возможно использование дополнительного расширяемого хранилища (через карту TF). Подсветка Direct type LED обеспечивает чёткость и яркость изображения.

 

В числе прочих особенностей и преимуществ интерактивных панелей Creative Touch 1-Series: встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для надёжного беспроводного подключения и трансляции экрана, ОС Android 14 с мощным восьмиядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, стекло с закалённой поверхностью с защитой от бликов и отпечатков пальцев.

