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Новинки Pro-Ject для российских виниломанов. Часть вторая.


09.12.2024 13:32

 

 

Компания Pro-Ject продолжает радовать своими новинками российских потребителей: в розничных магазинах появились в продаже новые модели фирменных MC-картриджей, а также проигрыватель винила T2 Super Phono (Rainier).

 

MC-картриджи Pro-Ject Pick It MC1 и Pick It MC2 имеют схожую конструкцию; различия заключаются в заточке иглы (у более дешёвой модели MC1 игла сферической формы, у MC2 – эллиптической) и отделке: корпус MC1 – тёмно-серого цвета, MC2 – жёлтого. Кантилеверы и в одном, и другом случае алюминиевые; оба звукоснимателя оснащены мощными неодимовыми магнитами N40H и катушками с квадратной намоткой из бескислородной меди высокой степени очистки 6N. На верхней площадке корпусов картриджей есть резьбовые монтажные отверстия, которые значительно упрощают установку на шелл. Благодаря уровню выходного сигнала в 0,4 мВ Pick It MC1 и Pick It MC2 совместимы с различными моделями MC-фонокорректоров и повышающих трансформаторов.

 

Проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject T2 Super Phono (Rainier) – солидный аппарат с лаконичным дизайном. Корпус – с отделкой под натуральное дерево или с покрытием чёрным или белым лаком; шасси – из ДВП средней плотности; массивный опорный диск – стеклянный. Пассиковый привод реализован через субдиск, который размещается под основным. Встроенный фонокорректор – с раздельной пассивной RIAA-эквализацией. Проигрыватель Pro-Ject T2 Super Phono (Rainier) продаётся с предустановленным прямым алюминиевым 9” тонармом с интегрированным шеллом и пружинным антискейтингом и с MM-звукоснимателем Sumiko Rainier. Если пользователь хочет установить на T2 Super Phono (Rainier) картридж с подвижной катушкой (MC), корректор можно отключить. В комплект поставки входят пылезащитная крышка и фирменный фонокабель.

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