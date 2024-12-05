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Новинки Pro-Ject для российских виниломанов


05.12.2024 22:13

 

 

Две новинки модельного ряда Pro-Ject появились в продаже в России. Это акустические системы серии Speaker Box, полочные громкоговорители Speaker Box 3 E и Speaker Box 3 E Carbon, и проигрыватель виниловых пластинок Debut EVO 2.

 

Колонки Pro-Ject Speaker Box 3 E и Speaker Box 3 E Carbon компактны, но обладают насыщенным и весомым звучанием, характерным, как правило, для более крупных акустических систем. Корпуса громкоговорителей сделаны из ДВП средней плотности; для расширения диапазона воспроизводимых басов имеется фазоинвертор – его выходной порт расположен на задней панели АС. Динамики, которыми оснащаются Speaker Box 3 E: басовик 76 мм с диффузором из стекловолокна и твитер с шёлковым куполом; в модели Speaker Box 3 E Carbon используется другой низкочастотный драйвер – с комбинированным диффузором из карбона и стекловолокна, такие обычно применяются в акустике более высокого класса. Отделка корпусов: под древесину ореха или лак (чёрный или белый).

 

Проигрыватель винила Pro-Ject Debut EVO 2 – это шасси из цельной плиты MDF с восьмислойным покрытием, опорный диск из алюминия, демпфированный с внутренней стороны с помощью кольцевой вставки из TPE (термопластичный эластомер), и регулируемые по высоте демпфированные металлические опоры. Значительный вес диска (1,7 кг) обеспечивает стабильность вращения. Пассиковый привод – с электронными переключением скорости вращения пластинки. Проигрыватель продаётся с предустановленным фирменным карбоновым тонармом длиной 8,6 дюйма с интегрированным шеллом и MM-звукоснимателем Pick It MM EVO.

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