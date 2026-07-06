Новинки REDMI

06.07.2026 13:46

На российском рынке появились в продаже новые модели наушников производства Xiaomi. Это полностью беспроводные (TWS) внутриканальные наушники REDMI Buds 8 и классические полноразмерные REDMI Headphones Neo.



«Вкладыши» REDMI Buds 8 оснащаются 11-миллиметровыми динамическими драйверами и системой гибридного активного шумоподавления (до 50 дБ в диапазоне 3 кГц) с тремя режимами пропускания и автоматической подстройкой под окружающую обстановку. Через приложение Xiaomi Earbuds владельцу устройства доступны пять предустановок эквалайзера и возможность настройки звучания в соответствии с собственным слуховым профилем. Новинка поддерживает функции Google Fast Pair и Multipoint. Длительность автономной работы – до 10 часов; с подзарядкой в футляре (уровень заряда показывает световой индикатор) – до 42 часов.



Накладные полноразмерные наушники Headphones Neo – с 40-мм динамическими драйверами с титановой диафрагмой. Поддерживается проводное подключение (USB Audio с сертификацией Hi-Res Audio), есть система активного шумоподавления до 42 дБ с тремя уровнями глубины и адаптивным режимом (настройка под уровень внешних шумов). Как и Buds 8, в Headphones Neo есть три микрофона с активным ИИ-шумоподавлением для чистоты звука при разговорах. Совокупный запас работы – до 72 часов (при выключенном ANC); подзарядки в течение 10 минут хватает на 5 часов прослушивания, есть возможность подзарядки от смартфона (требуется кабель Type-C, который не входит в комплект). Наушники поддерживают технологию Google Fast Pair, подключение к двум устройствам одновременно, функцию совместного прослушивания и приложение Xiaomi Earbuds.



