ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Новинки REDMI


06.07.2026 13:46

 

 

На российском рынке появились в продаже новые модели наушников производства Xiaomi. Это полностью беспроводные (TWS) внутриканальные наушники REDMI Buds 8 и классические полноразмерные REDMI Headphones Neo. 

 

«Вкладыши» REDMI Buds 8 оснащаются 11-миллиметровыми динамическими драйверами и системой гибридного активного шумоподавления (до 50 дБ в диапазоне 3 кГц) с тремя режимами пропускания и автоматической подстройкой под окружающую обстановку. Через приложение Xiaomi Earbuds владельцу устройства доступны пять предустановок эквалайзера и возможность настройки звучания в соответствии с собственным слуховым профилем. Новинка поддерживает функции Google Fast Pair и Multipoint. Длительность автономной работы – до 10 часов; с подзарядкой в футляре (уровень заряда показывает световой индикатор) – до 42 часов.

 

Накладные полноразмерные наушники Headphones Neo – с 40-мм динамическими драйверами с титановой диафрагмой. Поддерживается проводное подключение (USB Audio с сертификацией Hi-Res Audio), есть система активного шумоподавления до 42 дБ с тремя уровнями глубины и адаптивным режимом (настройка под уровень внешних шумов). Как и Buds 8, в Headphones Neo есть три микрофона с активным ИИ-шумоподавлением для чистоты звука при разговорах. Совокупный запас работы – до 72 часов (при выключенном ANC); подзарядки в течение 10 минут хватает на 5 часов прослушивания, есть возможность подзарядки от смартфона (требуется кабель Type-C, который не входит в комплект). Наушники поддерживают технологию Google Fast Pair, подключение к двум устройствам одновременно, функцию совместного прослушивания и приложение Xiaomi Earbuds.

Связанные новости:
 Рейтинг наушников. Да, ещё один. - 13.05.2026 14:04
 Redmi Buds 8 Active: сделано Xiaomi - 27.03.2026 12:47
 Новые модели TWS-наушников UGREEN - 14.03.2026 12:33
 Эксклюзивно в «М.Видео»: наушники Baseus Inspire - 11.12.2025 15:15
 Пой, пой, танцуй, танцуй: TCL TP300K - 18.09.2025 17:20
 Итоги года: продажи наушников выросли на 17% - 18.03.2025 17:53
 Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 – в продаже в России - 18.02.2025 09:56
 Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Без переплаты. - 01.02.2022 00:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007