Новинки Sanus – специально для Sony

03.12.2025 14:49

Совместная разработка дизайнеров и конструкторов Sanus и Sony – новые подставки для акустических систем (включая саундбары) Sony из фирменной кинотеатральной линейки Bravia Theatre.

Новинки сконструированы специально для системы иммерсивного звучания Bravia Theatre Quad и входящих в ту же линейку саундбаров моделей Bar 8 и Bar 9. Подставка Sanus WSBSBTV1-B2 предназначена для крепления непосредственно в телевизору: она позволяет точно разместить саундбар, чтобы обеспечить качественный звук Dolby Atmos. Когда возникает необходимость отодвинуть телевизор от стены или развернуть его экран к зрителям, саундбар, прикреплённый к ТВ-кронштейну, двигается вместе с ним. Подставка регулируется по высоте, подходит для большинства современных телевизоров с экранами размером от 50 до 90 дюймов по диагонали и совместима со многими моделями ТВ-кронштейнов. Запас «хода» по вертикали составляет 380 мм; после монтажа и установки саундбара можно дополнительно откорректировать положение последнего.

Sanus WSSBTQA-B2 – напольные стойки для АС, также регулируемые по высоте, в пределах 430 мм. Есть кабель-канал для скрытого размещения проводки. Нижняя панель – увеличенной площади, для большей стабильности конструкции при установке крупных колонок. В комплект поставки входят шипы и резиновые ножки, позволяющие устанавливать стойки как на твёрдом полу, так и на ковровом покрытии.