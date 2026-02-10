ВХОД НА САЙТ

Новинки Sonance на ISE 2026


10.02.2026 18:51

 

 

Компания Sonance выступила на ISE 2026 сразу с двумя стендами. На одном демонстрировались решения для рынка residential (частные дома, яхты и пр.), наполнение второго предназначалось интеграторам, работающим с корпоративным сектором. 

 

Демонстрация продуктов фирменного семейства Professional Series была дополнена новинками линейки IPORT line. Для конечных пользователей и профессиональных инсталляторов, работающих с заказчиками-индивидуалами, компания привезла на выставку сабвуферы James PowerPipe X и усилители Blaze by Sonance. Объектом пристального внимания посетителей выставки стала новая акустическая система серии Ultra Thin-Line VX Speaker, модель Sonance VX52R UTL. Она представляет собой ультраплоскую колонку, встраиваемую в потолок.

 

Интерес европейских потребителей не случаен: во многих домах установка потолочной встройки – проблема из-за нехватки свободного пространства, и громкоговорители с небольшой монтажной глубиной весьма востребованы. В случае с VX52R UTL эта глубина – всего 3,6 см (1,41″): впечатляюще, особенно учитывая тот факт, что новинка – часть серии VX, известной высоким качеством звуковоспроизведения. Как и в других моделях линейки, в новом VX52R UTL используются кроссовер CDX и синусоидальный волновод. Громкоговоритель оснащается полипропиленовым басовиком 5¼” новой конструкции и твитером ¾” с шёлковым куполом. Характеристики системы: АЧХ 55 Гц – 20 кГц, импеданс 8 Ом, чувствительность 89 дБ. Диаметр монтажного отверстия: 21 см. Начало продаж: второй квартал 2026 года.

