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Новинки Sony: комплект ДК и флагманский саундбар


26.07.2021 11:37

 

 

Компания Sony представила беспроводной комплект домашнего кинотеатра HT-A9 и флагманский саундбар HT-A7000. Обе новинки поддерживают Dolby Atmos и DTS:X, а также фирменные технологии пространственного звучания Spatial Sound и оптимизации звукового поля Sound Field Optimization.

 

Двойные микрофоны в каждом из четырёх громкоговорителей HT-A9 определяют положение колонок (в том числе высоту, на которой они установлены), после чего система «создаёт» до 12 фантомных динамиков. Для работы достаточно подключить комплект к электросети и к телевизору (используя кабель HDMI). HT-A9 поддерживает Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect и может управляться голосом (с помощью Google Assistant и Amazon Alexa).

 

Саундбар HT-A7000 представляет собой 7.1.2-канальное устройство с двумя динамиками, направленными вверх, парой твитеров и пятью фронтальными драйверами. Также имеется встроенный двойной сабвуфер. Использование саундбара устраняет необходимость приобретения акустических систем высотных каналов. Благодаря технологии оптимизации звукового поля система определяет высоту и ширину помещения, а также расположение дополнительного сабвуфера и тыловых колонок (если таковые имеются). HT-A7000 может воспроизводить аудио файлы высокого разрешения, поддерживает технологию 360 Reality Audio, Chromecast, Apply AirPlay 2, Spotify Connect, 8K HDR, 4K 120 к/с, Dolby Vision. При подключении к ТВ BRAVIA, настройки саундбара автоматически появляются в меню быстрых настроек телевизора, а пользователь может регулировать громкость колонки с помощью ТВ-пульта. Также предусмотрено голосовое управление, а через приложение Google Home саундбар можно подключить к уже имеющимся акустическим системам.

 

Расширить систему можно с помощью дополнительного беспроводного сабвуфера SA-SW5 (300 Вт, 180-мм динамик, пассивный радиатор) или SA-SW3 (200 Вт, драйвер 160 мм), а также беспроводных тыловых колонок SA-RS3S (100 Вт, возможность настенного монтажа).

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