Новинки SOUNDPEATS. Часть первая.

18.11.2025 13:45

 

 

У компании SOUNDPEATS сразу две новинки. Это беспроводные наушники Clip1 – вкладыши с заушным креплением – и полностью беспроводные (TWS) SOUNDPEATS H3 (о них позже).

 

SOUNDPEATS Clip1 – наушники открытого типа. Они обеспечивают высокое качество звучания, но не перекрывают полностью слуховой канал, позволяя своему владельцу слышать, что происходит вокруг. Наушники поддерживают Dolby Audio и LDAC, весят всего 5 граммов каждый и сконструированы с расчётом на то, что пользователь будет носить их весь день. Гибкое крепление N-Flex Arch с эффектом памяти сделано из сплава никеля и титана; оно обеспечивает удобную и надёжную посадку, а дизайн крепления разработан с учётом того, что пользователь может носить очки или велосипедный шлем.

 

Драйверы – 12-миллиметровые, с двойным магнитом. Производитель утверждает, что звучание наушников отличается мощными низкими и кристально-чистыми детализированными высокими частотами. Частотный баланс автоматически подстраивается под жанр и громкость воспроизводимой записи благодаря технологии DynamicEQ Pro. Индивидуальные настройки доступны через приложение PeatsAudio (для iOS и Android), там же можно переключаться между режимами LDAC, Dolby Audio и DynamicEQ. Так же автоматически звук настраивается в зависимости от того, в каком ухе какой наушник находится. Если снять наушник, воспроизведение встаёт на паузу. В будущем появится функция, предупреждающая пользователя о том, что наушник вот-вот вывалится из уха. Высокое качество звука во всех ситуациях обеспечивают технологии AeroVoice (подавление шума ветра) и AI Environmental Noise Cancellation (интеллектуальное подавление окружающих шумов). Поддерживается возможность быстрого переключения между двумя источниками сигнала и игровой режим с низкой задержкой. Защита от влаги: IPX5. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 8 часов работы, с подзарядкой в футляре – на 40 часов. Для быстрой подзарядки требуется всего 10 минут – этого хватит на два часа прослушивания музыки.

2007