Новинки SOUNDPEATS. Часть вторая.

18.11.2025 14:23

Полностью беспроводные внутриканальные наушники SOUNDPEATS H3 внешне кардинальным образом отличаются от другой фирменной новинки, вкладышей SOUNDPEATS Clip1 (о них наш предыдущий новостной материал). Модель с адаптивной системой шумоподавления и поддержкой LDAC и aptX Lossless заняла место флагмана в серии TWS наушников SOUNDPEATS, при этом стоит устройство всего 129 долларов США.



Рынок наушников такого типа переполнен, но новинка SOUNDPEATS H3 имеет все шансы обойти конкурентов благодаря поддержке потокового аудио высокого разрешения без потерь – и невысокой цене. Наушники ещё и весьма стильно выглядят: у них нестандартная форма и полупрозрачный корпус, сквозь которые видны драйверы – два балансных арматурных и 12-миллиметровый динамический. Гибридная технология шумоподавления (до 55 дБ) – последней версии, она обеспечивает звук аудиофильского качества в любых условиях; для большей эффективности предусмотрены четыре режима: адаптивный (Adaptive), для прослушивания внутри помещения (Indoor), уличный (Outdoor) и дорожный (Traffic) для особенно шумного окружения. Наушники поддерживают технологию Snapdragon Sound и кодеки LDAC и aptX Lossless.



На одной полной зарядке наушники способны «продержаться» до семи часов, максимальный же запас, с учётом подзарядки в футляре, составляет до 37 часов. Как и модель Clip1, H3 всего за 10 минут зарядятся достаточно, чтобы воспроизводить музыку в течение пары часов. В приложении Peats Audio доступны тонкие настройки, девятиполосный эквалайзер и всевозможные звуковые профили, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Поддерживается одновременное подключение к двум источникам (технология Bluetooth Multipoint). Для геймеров – игровой режим с задержкой 60 мс. АЧХ: 20 Гц – 40 кГц. В комплект поставки, помимо зарядного чехла, входят зарядный кабель Type-C и пять пар силиконовых накладок размеров от XS до XL.



