Новинки T+A elektroakustik

13.07.2022 10:31

Две новинки модельного ряда T+A elektroakustik – это моноусилитель мощности M 200 и потоковый ЦАП-предусилитель PSD 3100 HV.

M 200 допускает подключение только одной акустической системы, то есть для построения полноценного тракта понадобятся два таких аппарата. Несмотря на компактность, М 200 – усилитель очень мощный: один моноблок способен выдавать до 420 Вт мощности на колонку с сопротивлением 4 Ом; соответственно, два устройства обеспечивают более 800 Вт, что позволяет использовать их в связке даже с весьма требовательными к нагрузке громкоговорителями. Выходной каскад М 200 построен на цифровом модуле усиления Eigentakt, флагманской разработке датской компании Purifi. В предварительном каскаде применяется схема High Voltage, обеспечивающая отличную линейность входного сигнала. Моноблок оснащается RCA и балансным (XLR) входом и двумя переключаемыми входами на акустику. Предусмотрена возможность изменения степени демпфирования акустических систем.

Эталонный ЦАП PSD 3100 HV относится к старшей в ассортименте Т+А линейке High Voltage. У него раздельные преобразователи для PCM и DSD, раздельные блоки питания для «цифры» и «аналога», есть встроенный Bleutooth-приемник с кодеком aptX HD, а также FM-тюнер и усилитель для наушников на разъёме Pentacon. Возможна коммутация HDMI-аудио. Устройство можно подключить напрямую к усилителям мощности или активным колонкам, а также аналоговому источнику, например, проигрывателю виниловых дисков. Отличительная черта новинки – использование потокового модуля третьего поколения на базе четырехъядерного процессора.





