Новинки TCL на выставке IFA 2025


11.09.2025 23:18

 

 

На прошедшей в Германии выставке IFA 2025 компания TCL показала свои последние разработки в области дисплейных технологий и представила концепцию умного дома TCL NXTHOME.

 

Одной из самых ярких новинок стал телевизор C9K Премиум с панелью CrystalGlow WHVA, модель на базе технологии QD-Mini LED, с безрамочным дизайном и встроенной аудиосистемой Bang & Olufsen. Благодаря использованию Mini LED подсветки и передовой QLED-матрицы, инженерам компании удалось добиться контрастности уровня OLED, широкой цветовой гаммы, высокой пиковой яркости и долговечности. В числе самых интересных новинок в аудиосегменте – беспроводная система TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker, совместимая с Dolby Atmos FlexConnect.

 

На IFA 2025 также состоялась мировая премьера концепции умного дома TCL NXTHOME, подразумевающей сочетание в повседневной жизни современного потребителя технических инноваций и искусства.

