Новинки Tone Winner

Две новинки модельного ряда Tone Winner анонсировал российский дистрибьютор бренда, компания MMS Cinema. Речь об иммерсивном AV-процессоре с разрешением 8K Tone Winner AT-500 и трёхканальном усилителе мощности Tone Winner AD-3240PA.



Tone Winner AT-500 разработан для использования в составе домашних кинотеатров премиум-класса. Он поддерживает 8K, YUV 4:4:4, 40 ГГц, иммерсивные аудиоэффекты Dolby Atmos, DolbyTrue HD, DTS:X и DTS-Master, совместим с видеоформатами 3D, HLG, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Поддерживаемые аудиоформаты: без потерь и сжатые, включая FLAC, APE, WAV, MP3 и др. Поддерживаемые конфигурации аудиосистем: от двухканальных до 7.3.6 / 9.3.4. Предусмотрена автоматическая и ручная калибровка, есть встроенные проигрыватель для карт памяти и USB-носителей и Bluetooth-аудиоприёмник. Управление – через приложение или пульт дистанционного управления (ИК/Bluetooth). Процессор оснащён двумя 2,8-дюймовыми дисплеями – для настройки и контроля. Коммутация: шесть входов и два выхода HDMI (HDMI1, HDMI2, HDMl3 поддерживают 8K), два коаксиальных, два оптических, три аналоговых входа, 5.1-канальный внешний вход, RS232.



Tone Winner AD-3240PA – мощный усилитель класса A/AB с топологией класса H в блоке питания. Он имеет солидный запас по перегрузке и предназначен для требовательных систем домашнего кинотеатра. Производитель рекомендует использовать это устройство для усиления левого, правого и центрального каналов, чтобы снять нагрузку с AV-ресивера. Полностью дискретные дифференциальные схемы обеспечивают высокую скорость передачи сигнала и широкий динамический диапазон. Система пассивных радиаторов – с поддержкой активного интеллектуального охлаждения для работы в тяжёлых режимах. Статус работы каждого канала отображается тремя вертикальными светодиодными полосами на лицевой панели устройства. Мощность усилителя: 3 x 250 Вт / 8 Ом (моно, 1 кГц, КНИ = 1%) или 3 x 400 Вт / 4 Ом (моно, 1 кГц, КНИ = 1%). Есть балансные и небалансные входы, триггер 5 В. Основные технические характеристики новинки: соотношение «сигнал/шум» ≥100 дБ, искажения КНИ ≤ 0,006%, частотная характеристика 10 Гц-30 кГц (+1 / -3 дБ), коэффициент усиления ≥29 дБ ± 1 дБ. Максимальное энергопотребление: 1000 Вт (при нагрузке 8 Ом), энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт.