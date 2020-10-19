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Новинки Vivitek NovoProjectors


19.10.2020 12:29

 

 

Две новинки Vivitek – проекторы DH3665ZN и DH858N с технологией NovoConnect, обеспечивающей возможность беспроводной совместной работы. Устройства разработаны как комплексные решения категории «всё-в-одном» и имеют встроенную функцию беспроводной презентации и модерирования, полностью отвечая современной концепции BYOD (bring your own device).

 

Проекторы Vivitek Novo обеспечивают кроссплатформенную совместимость с Windows, MacOS, Ubuntu, Android, iOS и Chromebook. Участники, организующие встречу, могут подключаться через приложение или программное обеспечение NovoConnect, а гости – использовать для подключения USB Plug & Play лаунчер. Обе новинки серии NovoProjectors имеют разрешение Full HD 1080p, световой поток 4500 люмен.

 

В модели Vivitek DH3665ZN используется лазерный источник света, поэтому он отлично подходит для долгосрочных проектов: яркость не меняется в течение всего заявленного периода эксплуатации (до 30 тысяч часов), перерывы для охлаждения не нужны. Vivitek DH858N представляет собой классический ламповый проектор. Из полезных функций стоит отметить коррекцию трапецеидальных искажений по горизонтали / вертикали и возможность настройки по четырём углам. Коэффициент масштабирования 1,5x. Устройством можно управлять удаленно по сети или непосредственно через экранное меню. Срок службы лампы – до 4000 часов.

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