Новинки VOXmodule приедут в Петербург

12.03.2025 15:57

Компания VOXmodule на выставке в Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге покажет ряд новинок, а также проведёт презентацию «стоечной» продукции.



В числе новых моделей, которые будут представлены на выставочном стенде – линейка X Series, недавно пополнившая ассортимент VOXmodule. В неё входят простые, но высокофункциональные и надёжные модели стоек для Hi-Fi/High End аппаратуры. Производитель предлагает модели с разным количеством полок и состоящие из нескольких (от одного до трёх) модулей, благодаря чему можно получить готовую конструкцию разной высоты и ширины. Варианты отделки не менее разнообразны: несколько пород дерева, разные виды покрытия металлических опор, фурнитура из нержавеющей стали под серебро или золото. На стенде также будут показаны обновлённая флагманская стойка Suprema и стойка Cardinale Limited Edition, обшитая кожей цвета «топлёное молоко» и с золотой фурнитурой. Обещают и другие сюрпризы.



15 марта все желающие могут прослушать лекцию на тему «Роль правильной стойки в получении максимального качества звучания от винилового проигрывателя». Представители VOXmodule расскажут, как максимально раскрыть потенциал винилового проигрывателя с помощью хорошей стойки для Hi-Fi-компонентов и почему очень важно использовать для размещения компонентов домашнего комплекта аудиооборудования именно такие специализированные стойки, а не любые тумбы или иные мебельные конструкции.



