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Новинки WiiM – угроза для Sonos?


14.09.2026 10:38

 

 

Нынешней осенью бренд WiiM выпустит две новинки – аудиостример CI MOD S и стриминговый усилитель CI MOD A80. Эксперты полагают, что эти устройства окажутся весьма неудобными соседями по рынку для продукции Sonos.

 

Оба аппарата разработаны специально для кастомных проектов, в том числе кинотеатральных, и обещают интеграторам и конечным заказчикам высокое качество, простоту установки и использования и полную совместимость с популярными системами домашней автоматизации.

 

WiiM CI MOD S представляет собой музыкальный стример аудиофильского уровня с доступом (через приложение WiiM Home) к разнообразным стриминговым сервисам. Устройство оснащается чипом ЦАП AKM AK4493SEQ, поддерживает аудио высокого разрешения вплоть до 24 бит / 192 кГц, обладает впечатляющим набором вариантов подключения и широчайшими возможностями настройки и управления. Усилитель WiiM CI MOD A80 – это стриминговые способности MOD S, дополненные ЦАП ESS 9018K2M DAC и двухканальным усилительным модулем (Class D) Texas Instruments TPA3255 мощностью 60 Вт на канал / 8 Ом; чтобы получить полноценную музыкальную систему, достаточно пары колонок.

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