Новинки WyreStorm: NHD-500 и NHD-CTL-PRO

01.07.2022 11:01

Новые решения в ассортименте WyreStorm обеспечивают передачу AV-сигнала «максимально возможного качества». Впридачу – несложный монтаж, простая настройка и удобное управление.



Серия WyreStorm NetworkHD 500 – это решения HDMI 2.0 AV по IP, способные кодировать до 4K60 4:4:4 @8 бит по сети в 1 Гбит/с, включая контент Dolby Vision, HDR10 и HLG. Устройства, оснащённые портами Ethernet и оптическими модулями, позволяют передавать сигнал на расстояния до 300 м с использованием оптоволоконных кабелей OM3. Высокое качество изображения достигается благодаря кодированию со сверхнизкой задержкой (16 мс) и очень высокой скорости переключения матриц. Приложение NetworkHD Touch и веб-интерфейс Pro Controller дают возможность с лёгкостью коммутировать сигналы на 256 экранов или на видеостену в конфигурации 16х16 панелей. Предусмотрена поддержка SSH, TLS, HTTPS и сквозного шифрования.



Новый контроллер NHD-CTL-PRO – это удобный интерфейс с улучшенным набором инструментов и современным дизайном. Устройство высотой 1RU занимает минимум места в монтажной стойке и полностью совместимо с компонентами серии NetworkHD 500. Будущие обновления прошивки позволят расширить совместимость контроллера и добавят возможность использования его и с другими фирменными решениями.



