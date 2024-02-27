Новое «дитя» Epos

27.02.2024 15:50

На выставке Hi-Fi Show в Бристоле компания Epos показала свою новую разработку, полочные акустические системы ES7N, которые эксперты уже окрестили «малышами». Колонки действительно небольшие: их можно разместить даже на самой узкой и невысокой полке шкафа или стеллажа. Новинка покажется актуальной многим: тенденция к уменьшению жилых площадей никуда не делась, и маркетологи Epos, похоже, сделали ставку именно на владельцев малогабаритных квартир.

В английском языке для обозначения компактных колонок есть слова “bookshelf” («полочная») или “standmounter” (устанавливаемая на напольную стойку); они, как правило, используются в качестве синонимов. Тем не менее, большинство моделей акустических систем этой категории всё же рассчитаны на установку с помощью подставок и на удалении от стен – так, чтобы вокруг них было достаточно свободного пространства. Новые же Epos ES7N, или «Эпос’ы-младенцы» (“baby Epos”), разработаны специально для того, чтобы их можно было поставить в небольшой отсек шкафа вплотную к стене – и это никак не повлияет на их звучание. Размеры одной колонки: 29 x 20 x 27 см. Не совсем малютка, конечно, но вполне компактна.

На задней панели громкоговорителя находится переключатель для выбора разделительного фильтра и тонального баланса – в зависимости от того, где стоит колонка: на полке возле стены / в отсеке стеллажа или на расстоянии 30-50 см от стены. Если вы всё же захотите установить акустические системы на напольные стойки, Epos советует выбирать модели высотой 70 см. ES7N имеют двухполосную ассиметричную конструкцию с портом фазоинвертора на передней панели. Твитер – 28-миллиметровый алюминиевый, с керамическим покрытием; почти такой же используется в фирменных ES14N. Мидбасовый драйвер – диаметром 13 см, из полипропропилена с добавлением слюды, материала, специально разработанного для басовиков всё тех же ES14N. Новинка будет выпускаться в трёх цветах: белом, чёрном и оранжевом, а также с отделкой шпоном ореха.



