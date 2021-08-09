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Новое достижение JVC. Пока только в виде тизера…


09.08.2021 14:11

 

 

Компания JVC опубликовала в своём официальном YouTube-аккаунте видеоролик, представляющий новый 8K лазерный проектор из фирменной топовой серии D-ILA.

 

За неимением подробного описания можно только догадываться, что будет собой представлять устройство, которое в видео называют «новым высшим достижением» и «проектором с большой буквы». Внешне он не отличается от JVC DLA-N5 и других моделей серии D-ILA – у него скруглённая передняя панель, вентиляционные отверстия по бокам, три LED-источника света. Новинка будет поддерживать технологии 8K и HDR.

 

До сих пор модели линейки D-ILA позиционировались в соответствии с принципом «хорошая, лучше, самая лучшая» (N5, N7 и N9); кроме того, в серии была представлена лазерная версия DLA-Z1. Маркетологи JVC решили пойти дальше и, несмотря на дефицит контента, выпустить на рынок 8K-устройство. Впрочем, из ролика не очевидно, что речь идёт именно об одной модели – возможно, новинок будет несколько. Осталось немного подождать…

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