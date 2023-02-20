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Новое High End семейство сабвуферов ELAC


20.02.2023 11:46

 

 

В модельном ряду ELAC появилось новое High End семейство сабвуферов под названием Varro. В него входят три линейки: Premium, Reference и Dual Reference. Продажи новых моделей начнутся в марте.

 

Все устройства Varro оснащаются усилителями BASH. Корпуса сабвуферов сделаны из ДВП большой толщины (от 30 мм в моделях серии Premium до 36 мм в сабвуферах Dual Reference); внутри – система распорок, устраняющая подвижность стенок и уменьшающая резонансы, которые возникают внутри корпуса. Динамики – особой конструкции, разработанной специально для моделей новой серии, со звуковыми катушками большого диаметра (2-2,5 дюйма в зависимости от линейки). Управлять звучанием сабвуферов Varro можно с помощью мобильного приложения ELAC Sub Control 3.0 (Android, iOS). Приложение автоматически определяет оптимальное место для установки сабвуфера.

 

В дополнение к вышеперечисленным характеристикам у моделей линеек Reference и Dual Reference есть несколько индивидуальных особенностей. Прежде всего это фирменная технология HEX Surround Technology, благодаря которой аудиосигнал воспроизводится практически без искажений даже на больших уровнях громкости. Диффузоры длинноходных низкочастотных динамиков представляют собой «сэндвич» из жёсткого, но очень лёгкого слоя алюминия и слоя целлюлозы, склеенных между собой. Такая конструкция позволяет использовать преимущества обоих материалов. Сабвуферы Varro Reference и Dual Reference оснащаются беспроводным приёмником сигнала AirX2 Wireless; если дополнительно приобрести фирменный эмиттер AirX2 Wireless и подключить его к AV-ресиверу, сабвуферный сигнал можно беспроводным методом передавать одновременно на три устройства Varro Reference или Varro Dual Reference. В дополнение к линейным входам, сабвуферы Varro Reference комплектуются высокоуровневыми входами, а Varro Dual Reference – ещё и балансными XLR входами. Кроме того, у сабвуферов новой серии (кроме линейки Premium) есть порт Ethernet для интеграции в системы автоматизации сторонних производителей (Control4, Savant, Crestron, RTI).

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