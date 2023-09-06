Новое измерение Definitive Technology

06.09.2023 10:31

На выставке CEDIA 2023, которая открывается сегодня в Денвере, США, компания Definitive Technology представит новые модели акустических систем из фирменной линейки Dymension. Серию дополнили громкоговорителями для профессиональной установки, предназначенными для встраивания в стены и потолки, двух уровней: Dymension CI PRO и Dymension CI MAX.



Все модели акустических систем новой линейки – всепогодные, их конструкция обеспечивает быструю установку без использования специальных инструментов, а широкий ассортимент – возможность использовать колонки серии в самых разных условиях и инсталляционных проектах. Громкоговорители оснащаются поворотными твитерами (1”) с алюминиевыми куполами, съёмными грилями на магнитах – декоративные решётки можно красить в цвет стен или потолка; дизайн – безрамочный; защита от пыли и влаги – IP55 (колонки можно устанавливать как в помещениях, так и на открытых пространствах, в местах с повышенной влажностью и пр.). Встраиваемые модели можно комбинировать с напольными громкоговорителями и акустикой центрального канала серии Dymension, а также с настенными колонками Mythos, которые появятся в ассортименте Definitive Technology в октябре: тембрально они полностью соответствуют друг другу.



В серии Dymension CI PRO пять моделей, в том числе две круглые потолочные колонки с драйверами 6,5” и 8”, две модели для встраивания в стены (с такими же динамиками) и потолочный громкоговоритель Single Stereo; продаются они поштучно. Серия Dymension CI MAX – это восемь более крупных и мощных моделей, при разработке которых применены инновационные решения, например, басовики с подвесами BDSS, волноводы Linear Response и пр. Эти колонки предназначены для установки в домашних кинозалах высокого уровня и для использования в проектах с особенно высокими требованиями к звуку. В продаже новые модели линейки Dymension CI появятся в будущем году.



