Новое российское: телевизоры Raskat


20.05.2026 12:58

 

 

Российской дистрибьюторской компании 3Logic Group принадлежит собственная торговая марка Raskat. В её ассортимент входят компьютерные системные и моноблоки, ноутбуки, мониторы и пр., иными словами, компьютерная техника, призванная решать задачи самого широкого спектра.

 

На днях компания объявила о расширении модельного ряда выпускаемых устройств и запуске нового направления: теперь под брендом Raskat  выпускаются и телевизоры. Пока в линейке всего две модели: Raskat 24H1000B и Raskat 32H1000B. Новинки разработаны в расчёте на массового потребителя, пользователей, которые хотят приобрести телевизор для дома – без интеллектуальных функций, но надёжный, простой в управлении и с «картинкой» высокого качества. Кроме того, телевизоры Raskat подойдут для оснащения гостиничных номеров, больничных палат и т.п.

 

Производитель подчёркивает, что в его телевизорах применяются матрицы класса А, с ярким и чётким изображением и широкими углами обзора (178°/178°). Функция Timeshift позволяет поставить вещание на паузу. Компактный HD-телевизор Raskat 24H1000B с экраном с диагональю 23,6 дюйма оснащается разъёмами HDMI, USB и VGA, совместим с настенными креплениями стандарта VESA 100х100. Raskat 32H1000B – 31,5-дюймовое устройство c контрастностью 6500:1 и яркостью 250 Кд/кв.м; эти телевизоры предназначены для установки в помещениях большей площади. В ближайшее время производитель планирует добавить в свой ассортимент и другие модели ТВ.

