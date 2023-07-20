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Новое партнёрство: Austere и Victrola


20.07.2023 07:05

 

 

Компании Victrola и Austere объявили о начале партнёрства: продукция Austere теперь будет позиционироваться как «идеальное дополнение» к двум моделям беспроводных проигрывателей виниловых дисков производства Victrola.

 

На сайте Victrola в разделе «Аксессуары» появится описание продукции Austere: двухметровых межблочных аудиокабелей V Series RCA, а также сетевых кондиционеров фирменных серий VII (на шесть и четыре розетки) и III (четырёхрозеточных). Эту продукцию рекомендуется использовать с беспроводными «вертушками» Victrola Stream Carbon и Victrola Stream Onyx. В свою очередь, проигрыватели этих моделей полностью совместимы с акустическими системами Sonos.

 

В сетевых кондиционерах Austere используется технология PureFiltration, благодаря чему снижается уровень шумов и устраняются звуковые артефакты, которые могут передаваться на подключаемое оборудование через сеть электропитания. Фирменные кабели серии V обеспечивают высокое качество звука.

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