ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Новое партнёрство: ViewSonic и CTC Capital


01.03.2021 12:47

 

 

Корпорация ViewSonic и российский дистрибьютор профессионального AV-оборудования CTC Capital объявили о начале стратегического сотрудничества. По условиям соглашения CTC Capital получает права на проектное распространение профессиональных дисплеев и проекторов ViewSonic.

 

ViewSonic активно расширяет свою сбытовую сеть; выбор CTC Capital в качестве нового стратегического партнёра обусловлен большим опытом компании-дистрибьютора в области B2B-продаж и инсталляций. Соглашение не затрагивает каналы распространения потребительских решений ViewSonic.

 

Корпорация ViewSonic основана почти 35 лет назад. Она производит мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели ViewBoard, сенсорные дисплеи и проекторы, По результатам 2020 года ViewSonic стал брендом №1 на рынке DLP-проекторов в России и занял вторую строчку в общем рейтинге поставщиков проекционного оборудования. В дистрибьюторском портфеле его нового партнёра, компании CTC Capital, представлена продукция более 40 брендов, а в перечне реализованных работ – самые разные по сложности проекты, от оснащения офисных и ситуационных центров, конференц-залов и учебных аудиторий до установки оборудования на художественных и коммерческих выставках, в киноконцертных залах, на публичных мероприятиях и в шоу-программах.

Связанные новости:
 ViewSonic: новая категория LED-решений - 21.09.2020 11:57
 «Элитные» проекторы для дома от ViewSonic - 05.03.2020 12:47
 Винил Джем 2020: CTC Capital - 18.02.2020 11:45
 CTC Capital – новый партнёр Digital Projection - 02.07.2019 09:00
 Интерактивные дисплеи ViewSonic ViewBoard IFP60 - 07.09.2018 14:45
 ViewSonic: дисплеи ViewBoard UHD 4K с технологией InGlass - 16.05.2018 12:00
 Портативный LED-проектор ViewSonic M1 - 16.03.2018 12:48
 CTC Capital: дайте два! - 21.11.2017 13:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007