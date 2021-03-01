Новое партнёрство: ViewSonic и CTC Capital

01.03.2021 12:47

Корпорация ViewSonic и российский дистрибьютор профессионального AV-оборудования CTC Capital объявили о начале стратегического сотрудничества. По условиям соглашения CTC Capital получает права на проектное распространение профессиональных дисплеев и проекторов ViewSonic.



ViewSonic активно расширяет свою сбытовую сеть; выбор CTC Capital в качестве нового стратегического партнёра обусловлен большим опытом компании-дистрибьютора в области B2B-продаж и инсталляций. Соглашение не затрагивает каналы распространения потребительских решений ViewSonic.



Корпорация ViewSonic основана почти 35 лет назад. Она производит мониторы, дисплеи большого формата, интерактивные плоские панели ViewBoard, сенсорные дисплеи и проекторы, По результатам 2020 года ViewSonic стал брендом №1 на рынке DLP-проекторов в России и занял вторую строчку в общем рейтинге поставщиков проекционного оборудования. В дистрибьюторском портфеле его нового партнёра, компании CTC Capital, представлена продукция более 40 брендов, а в перечне реализованных работ – самые разные по сложности проекты, от оснащения офисных и ситуационных центров, конференц-залов и учебных аудиторий до установки оборудования на художественных и коммерческих выставках, в киноконцертных залах, на публичных мероприятиях и в шоу-программах.