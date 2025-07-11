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Новое ПО V1.03 для усилителей PREMIERA A1VU


11.07.2025 15:58

 

 

Обновлена прошивка V1.03 для усилителей Premiera A1VU. Обновление включает все предыдущие версии программного обеспечения и предназначено только для усилителей модели А1VU, выпущенных в 2025 году.

 

После установки прошивки изменится шаг регулировки ручки громкости, он станет короче: вращать ручку придётся меньше, а прирост громкости будет больше. Ещё одно изменение – из предыдущего обновления (V1.02), куда была добавлена тонкомпенсация на малой громкости «Loudness/Интим».

 

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо скачать на ПК файл с актуальной версией обновления (сайт бренда, раздел «Поддержка»), разархивировать его, записать полученный файл с расширением mva на флешку (рекомендуем использовать новую объёмом до 1 Гб), предварительно отформатировав её глубоким форматированием в формате FAT32, вставить флешку в USB-порт на передней панели Premiera A1VU, нажать кнопку USB-A и удерживать её около пяти секунд. Обновление прошло успешно, если все кнопки на лицевой панели замигали, потом загорелись на пару секунд, после чего погасли. Для возврата к стандартным (заводским) настройкам нужно одновременно нажать на лицевой панели усилителя кнопки PHONO и AUX, удерживая их в течение 5 секунд. Все кнопки управления загорятся на 10-12 секунд, подсветка аналоговых индикаторов мигнёт один раз, затем кнопки погаснут. Это означает, что сброс настроек прошел успешно.

 

Важно: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS может не дать результата: диск не будет обнаружен устройством.

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