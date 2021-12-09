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Новое поколение Xtreme


09.12.2021 14:04

 

 

Компания Peerless-AV представила 55-дюймовый дисплей Xtreme нового поколения, предназначенный для работы в любых погодных условиях и при экстремальных температурах от -35 до +60° С.

 

В новой модели XHB553-EUK улучшены показатели яркости и тепловые характеристики, а также главные функции управления и доступа к сети, в том числе автоматическое переключение источника, планирование режимов питания, планирование уровня яркости по времени, режим энергосбережения, сдвиг пикселей и многое другое.

 

Прежние, уже зарекомендовавшие себя и хорошо известные профессионалам характеристики, остались неизменными: это термоустойчивая панель коммерческого уровня, которая предотвращает образование тепловых пятен при повышенной температуре окружающей среды; защитное ударопрочное стекло со степенью защиты IK 10; круговая поляризация стекла, обеспечивающая возможность инсталляции в портретной или альбомной ориентации; оптическая связка, которая помогает бороться с такими паразитными эффектами, как преломление и переотражение, а также препятствует образованию конденсата, и др.

 

55-дюймовый дисплей Xtreme был показан на прошедшей в конце октября выставке Integrated Systems Russia 2021.

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