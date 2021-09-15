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Новое приложение Russound


15.09.2021 11:14

 

 

Новое приложение для управления аудиосистемами Russound можно скачать в App Store и Google Play Store. Главная новость: в нём реализована полная поддержка русского языка.

 

Разработчики приложения внедрили множество новых функций, обеспечивающих простоту и удобство управления мультирум-системами Russound. В частности, пользователи мультирум-системы Russound могут легко группировать различные зоны для синхронного воспроизведения музыки в нескольких комнатах. Мгновенный доступ к самым востребованным функциям, а также к настройкам расписания, таймера сна и будильника, даёт всегда активное меню навигации в нижней части экрана. В компании учли пожелания пользователей и проделали огромную работу по улучшению навигации; например, теперь очень просто найти нужную композицию и управлять музыкальной коллекцией, даже если она находится на различных стриминговых сервисах.

 

Приложение можно устанавливать на мобильные устройства на базе iOS и Android. В дальнейшем можно будет активировать новые функции, просто обновив приложение в App Store и Google Play Store.

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