Новое слово в истории. Истории домашних кинотеатров.


12.12.2025 15:18

 

 

Лазерный телевизор L9Q – новинка модельного ряда Hisense. Это компактное устройство с высокой яркостью и объёмным звуком, которое, как утверждает производитель, «меняет представление о домашних развлечениях».

 

Пиковая яркость новинки – 5000 ANSI люменов, контрастность – 5000:1. Это означает, что высокая детализация и очень большая глубина чёрного цвета сохраняются даже при просмотре в ярко освещённых помещениях. Источник света – лазерный трёхцветный Trichroma. Встроенные акустические системы спроектированы при поддержке инженеров французской компании Devialet. Благодаря конфигурации 6.2.2 и поддержке технологии Dolby Atmos лазерный ТВ Hisense L9Q воспроизводит объёмный звук, заполняющий всё помещение.

 

Размер проецируемого изображения – от 80 до 200 дюймов по диагонали. ALR-экран, на который проецируется картинка, выпускается в размерах 100, 110, 120, 139 и 150 дюймов по диагонали и также подходит для использования в любых условиях освещения. Hisense L9Q имеет сертификацию IMAX Enhanced и поддерживает Dolby Vision.Проектор – ультракороткофокусный, с проекционным отношением 0,18, что позволяет устанавливать его на небольшом расстоянии от экрана (например, чтобы получить изображение размером 100 дюймов, расстояние между экраном и проектором должно быть всего 13,7 см). Разработчики убеждены, что новинка будет пользоваться спросом у современных потребителях, особенно тех, кто живёт в малогабаритных квартирах.

