Новое в беспроводных технологиях: Displace Pro TV 2

30.12.2025 14:26

Компания Displace TV объявила о выпуске беспроводного телевизора с искусственным интеллектом Displace Pro TV 2 и беспроводного питающего модуля Displace Hub. Новинка будет демонстрироваться на выставке CES 2026.



65-дюймовый телевизор Displace Pro TV 2, с технологией OLED и разрешением 4K, может управляться голосом и жестами. Система персонализации значительно расширяет возможности пользователей, которые хотят смотреть те фильмы и программы, которые отвечают их вкусам и предпочтениям. К стене телевизор крепится на четырёх вакуумных присосках. Если заряд встроенных подзаряжаемых аккумуляторов телевизора истощается, срабатывает фирменная система «безопасного приземления»: телевизор просто медленно сползает по стене на пол. Если вы не сторонник подобных методов установки, можно установить Displace Pro TV 2 как обычный телевизор – на тумбу или стол; для этого есть четыре ножки. Производитель позиционирует свою новую разработку как «более интеллектуальный и отзывчивый интерфейс» для развлечения и получения информации и активного бесконтактного взаимодействия с потребителем.



Displace Hub обеспечивает по-настоящему беспроводное подключение: у висящего на стене телевизора нет видимых коммуникационных портов и нет кабелей. Телевизор подключается к хабу, используя беспроводное соединение, а хаб питается непосредственно от электрической розетки. К нему же при необходимости подключаются стримеры, игровые консоли, спутниковые ресиверы и пр – для этого предусмотрены два HDMI входа.



