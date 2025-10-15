Новое в потолочной «встройке»: Lyngdorf Audio D-5 IC N

15.10.2025 02:11

Пополнение в линейке встраиваемых акустических систем Discreet, выпускаемых под торговой маркой Lyngdorf Audio – потолочный громкоговоритель D-5 IC N. Новинка пришла на смену модели D-5 IC; суффикс N означает, что у колонки менее глубокий корпус, что расширяет возможности её использования в тех случаях, когда пространство для монтажа ограничено, например, потолочными балками.



Твитер D-5 IC N – направленный, для более точной локализации звука. Такая конструкция позволяет использовать колонку в качестве высотного канала; другие варианты применения – surround- и тыловые каналы. В комплект поставки (как и в случае с другими моделями АС данной серии) входит антирезонансный корпус из МДФ, который упрощает процесс установки и «развязывает» встраиваемый громкоговоритель и потолок.



Серия архитектурной акустики Lyngdorf Audio Discreet предназначена для скрытой установки в домашних кинозалах, медиакомнатах, гостиных, используемых в том числе как помещение для прослушивания музыки и просмотра фильмов, и пр. В линейку также входят модели акустических систем D-500, D-500 Center, D-5, D-6, D-60, D-60 C и две модели встраиваемых в стены сабвуферов, DW-1 и DW-10.